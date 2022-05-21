На реконструкцию суда Светлогорского района лукашисты хотят потратить более 6 миллионов рублей 2 21.05.2022, 15:40

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Что там хотят изменить?

В здании суда Светлогорского района начинается масштабная реконструкция, и к лету 2023 года оно «преобразится до неузнаваемости». Ремонт обойдется более чем в шесть миллионов рублей. Пока же судебные заседания будут проходить в одном из корпусов бывшего ПТУ-50, пишет zerkalo.io.

На прошлой неделе сотрудники светлогорского суда были заняты тем, что паковали вещи, выносили их из кабинетов и грузили в автомобили. Этот грандиозный переезд объясняется началом ремонтных работ в здании суда Светлогорского района. Вполне понятно, что построенное в 1976 году, это здание устарело уже давно не только морально, но и материально. Впрочем, ремонтом предстоящие работы назвать будет недостаточно, ведь в результате к лету 2023 года строение должно будет существенно вырасти ввысь и раздаться вширь. Также на территории суда появится гараж боксового типа на один автомобиль.

Разработчиком проекта реконструкции здания суда Светлогорского района является гомельский проектный институт «Гипроживмаш». Согласно проекту, вокруг суда будет демонтирована вся ограда, в том числе «декоративное ограждение на цоколе из природного камня бывшей цветочницы». Вместо нынешнего забора из сетки-рабицы служебную зону суда оградят глухими железобетонными панелями, а со стороны улицы Ленина появится декоративное металлическое ограждение с калиткой. У здания снимут весь асфальт, уберут покрытие тротуара, так как «покрытие проездов и площадок на территории здания суда запроектировано из бетонной плитки с установкой бортовых камней».

От нынешнего двухэтажного (впрочем, с полноценным подземным этажом) здания оставят лишь внешние стены: снимут кровлю, демонтируют оконные и дверные блоки, снесут внутренние стены и перегородки, взорвут полы и снимут подвесные потолки, уберут лестничные марши, разберут кое-где кирпичную кладку…

Проектом реконструкции здания предусмотрено увеличение высоты помещений существующего подземного этажа до 2,5 м, и надстройка третьего этажа. Более того, к зданию пристроят огромное трехэтажное крыло. Для удобства сотрудников и посетителей суда в здании будет смонтирован лифт.

Уже известно, что после перепланировки в подземном этаже существующего здания будут кабинеты для хранения архивов и вещественных доказательств, технологические помещения. В подземном этаже пристраиваемой части здания разместятся слесарная мастерская, серверная, ИТП, комната для хранения имущества, изъятого при аресте, архивы оконченных дел, кладовая уборочного инвентаря, комната для защиты свидетелей, комната для водителей. Здесь же расположится конвойная зона с комнатами для конвоя и камерами для задержанных лиц.

На первом этаже существующего здания предусмотрены: вестибюль, гардероб, помещение охраны, комната досмотра с камерой хранения, санузлы для посетителей, помещения канцелярий, комнаты для ознакомления с делами и для свидетелей. На первом этаже в пристраиваемой части здания разместятся два зала судебных заседаний: для уголовных дел (до 40 человек) и для гражданских (до 20 человек), а также совещательные комнаты, комната для свидетелей, кабинеты для прокурора и адвоката, другие помещения.

На втором этаже будет кабинет председателя суда, комната отдыха, приемная, архив оконченных уголовных дел, кабинеты для сотрудников суда и комната свидетелей, санузлы. В пристройке: ещё два зала судебных заседаний, совещательные комнаты для судей и комната для свидетелей, кабинеты сотрудников и технического персонала суда.

В надстраиваемом этаже оборудуют кабинет областного суда, несколько помещений служебного и хозяйственного назначения, а в пристройке — пятый зал судебных заседаний (для слушания уголовных дел до 40 чел.), приемные, кабинеты судей, совещательная комната для судьи, комната для свидетелей и прочие кабинеты.

Внутри здания будут смонтированы новые системы принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, кабинеты и залы судебных заседаний оснастят системами видеоконференцсвязи, интегрированными в подсистему аудио- и видеофиксации. Проектом предусматривается оборудование объекта средствами телевизионной системы видеонаблюдения с установкой 13 наружных и 52 внутренних видеокамер со встроенным прожектором, установка дополнительных видеорегистраторов. Помещения суда рассчитаны на работу здесь 32 сотрудников.

Центральный вход здания будет венчать козырёк с «фальцевым покрытием из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с зашивкой композитными алюминиевыми панелями по металлическому каркасу» и большими буквами СУД СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА.

Работы по реконструкции должны будут начаться 23 мая 2022 года. УКС Светлогорского района объявил открытый конкурс по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ на объекте. Стоимость закупки составила 6 505 311 рублей. Источником финансирования заявлены бюджетные средства с расчетного счета заказчика, в роли которого выступает Гомельский областной суд. Свои ценовые предложения на конкурс подали три строительные организации, а выиграло конкурс ОАО «Строительный трест № 20» с ценой предложения 6 156 942,17 рублей. Предполагается, что работы по реконструкции здания будут завершены к концу июня 2023 года.

Временным пристанищем суда Светлогорского района на ближайший год станет бывший главный корпус бывшего Лицея химиков. Текущий ремонт арендуемых помещений по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 47б, произведенный силами работников ОАО «Строительный трест № 20», обошелся Гомельскому областному суду в 14004,78 рубля.

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