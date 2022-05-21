Польша отдала Украине почти все запчасти и боекомплект для МиГ-29 4 21.05.2022, 16:11

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Благодаря этому Украина получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее истребителей.

Польша передала Украине практически все запчасти и боекомплект для истребителей МиГ-29, пишет unian.net со ссылкой на издание Onet. Благодаря этому Украина получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее истребителей.

Как сообщает издание, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов и просит не только советские МиГ-29, но и американские F-16 или шведский Gripen.

"На данный момент европейские страны поддерживают Украину запчастями и боеприпасами для советских машин, в результате чего повышается боеготовность ее авиации. Однако следующим шагом должна стать передача типично натовского оборудования. Как мы видим, украинская армия способна быстро обучаться и эффективно использовать любое новое вооружение, которое ей предоставляет Запад", - считает Лукаш Пахольский, журналист и авиационный эксперт Группы военных исследований и анализа.

"Каждая армия пытается завоевать превосходство в воздухе с наименьшими потерями, и самолеты наиболее уязвимы, когда они находятся на земле. Тогда они становятся мишенями для ракет или бомб", - сказал генерал Томаш Древняк, бывший командующий ВВС Польши.

Издание отметило, что по разным оценкам, Россия задействовала для боевых действий в украинском небе около 1400 различных типов летательных аппаратов, в том числе около 360 тактических самолетов. А Украина смогла развернуть против этих сил чуть более 100 боевых самолетов и около 40 ударных вертолетов.

Между тем произошло нечто удивительное и неожиданное, подчеркнуло издание. Российским войскам не удалось победить украинскую авиацию и завоевать преимущество в воздухе.

Польское издание отметило, что теперь ясно, что российская стратегия использования ВВС в войне пpотив Украины ошибочна. Вместо того, чтобы контролировать небо, российская авиация в основном оказывает авиационную поддержку сухопутным войскам или бомбит украинские города.

"До сих пор украинская наземная оборона тоже не прорвана. Поэтому российские самолеты не залетают вглубь территории Украины. Летают они в основном в места, где идут наземные бои, то есть в район Донбасса и вообще на юг Украины", - прокомментировал Мариуш Целма, главный редактор ежемесячника "Nowa Technika Wojskowa".

Напомним, с самого начала полномасштабной войны украинские власти просили Запад о поддержке боевыми самолетами. Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако эти планы так и не были реализованы.

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