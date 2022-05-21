Врач рассказал, как правильно жевать и почему это важно для здоровья 21.05.2022, 16:34

Пережевывание влияет даже на работу сердца.

Пищеварение начинается еще во рту, когда мы пережевываем пищу. Но зачастую мы не обращаем на этот процесс никакого внимания, торопимся, глотаем еду на ходу, читаем или смотрим что-нибудь интересное за едой и даже не замечаем, что едим. И разумеется, очень плохо пережевываем то, что кладем в рот. А измельчение пищи во рту важно не только для здорового пищеварения, усвоения питательных веществ, даже для стройности, но даже и для здоровья зубов и десен. Почему важно тщательно жевать и как это правильно делать, рассказал aif.by Сергей Караулов, врач-гастроэнтеролог:

«Правильное пережевывание пищи критически важно для нормального пищеварения и поддержания здоровья полости рта.

Тут есть несколько моментов. Во-первых, медленное и тщательное пережевывание пищи влияет на процесс насыщения. Пищеварительная система успевает вовремя подать сигнал мозгу о наполнении желудка. Таким образом неторопливое пережевывание позволяет избежать переедания.

Усвоение питательных веществ

Второй момент: при правильном пережевывании пища обильно смачивается слюной и растирается зубами до мельчайших частиц, которые быстрее и легче перевариваются. Под действием слюны расщепление крахмалов начинается уже в полости рта, что необходимо для усвоения организмом питательных веществ из углеводистой пищи.

Нагрузка на органы

Пережевывание влияет даже на работу сердца. Если вы плохо жуете и в результате в желудок попадают крупные куски, они переполняют его, повышается давление на диафрагму, что усложняет работу сердца.

Недостаточное пережевывание может приводить к тяжести в животе, вздутию и метеоризму, способствуя развитию гастрита, энтерита, колита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Мало энергии и избыточный вес

Если вы плохо пережевываете, не измельчаете качественно пищу, то органы пищеварения испытывают повышенную нагрузку и питательные вещества усваиваются в меньшем количестве, то есть человек недополучает энергию. При этом из-за быстрого жевания сигнал о насыщении поступает в мозг с опозданием, поэтому для появления чувства сытости требуется больше еды. В результате человек регулярно переедает, у него появляется избыточный вес.

Проблемы с зубами

Правильное пережевывание пищи критически важно и для поддержания здоровья десен и зубов. Жевательный аппарат человека нуждается в регулярных нагрузках, иначе нарушается кровообращение и слюноотделение, регулирующее минеральный обмен в полости рта, что может вызывать ортодонтические заболевания.

Как правильно жевать

Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно пережевывать каждый кусочек пищи около 20 раз. При этом важно менять сторону жевания, используя левую и правую группу коренных зубов в равном количестве. Кроме того, специалисты рекомендуют пережевывать пищу небольшими порциями, чтобы тщательно измельчить и смочить слюной каждый кусочек.

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