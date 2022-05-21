Белорусское объединение рабочих подарило полку Калиновского еще один внедорожник 21.05.2022, 16:39

Команда БОР надеется, что это поможет приблизить общую победу над диктаторскими режимами.

Белорусское объединение рабочих в честь формирования «Полка Калиновского» подготовило и передало очередной автомобиль для белорусских бойцов в Украине.

Благодаря помощи и поддержке со всего мира БОР может закупать и передавать автомобили, амуницию и гуманитарную помощь для бойцов полка Калиновского.

«Вот и в этот раз с помощью участников стачки на ОАО «Беларуськалий», команда смогла приобрести, подготовить и передать надежный мощный и грузоподъемный внедорожник для наших бойцов.

Искренне надеемся, что это поможет приблизить общую победу над диктаторским режимом путлера-лукавого», - пишет команда БОР.

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