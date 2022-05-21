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Министры пяти стран покинули саммит АТЭС в Бангкоке во время выступления России

  • 21.05.2022, 16:42
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Министры пяти стран покинули саммит АТЭС в Бангкоке во время выступления России

Члены делегаций Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии бойкотировали министра экономического развития РФ.

Представители пяти стран покинули встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в знак протеста против присутствия российской делегации, сообщает nikkeiAsia (перевод — unian.net).

Отмечается, что министры из Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии вышли из зала, когда во время заседания начал выступать министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, по словам двух членов тайского руководства и двух зарубежных дипломатов, члены делегаций Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии присоединились к американским коллегам и вышли из зала во время выступления представителя России.

Другой дипломат отметил, что пять государств, устроивших протест, настаивают на более жёстких формулировках в отношении Москвы в итоговом заявлении участников встречи в столице Таиланда.

Заседание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Бангкоке и продлится два дня. В АТЭС входит 21 страна.

Известно, что это была первая очная встреча министров торговли АТЭС за три года в связи с ослаблением ограничений, связанные с пандемией коронавируса.

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