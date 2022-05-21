В магазинах на одной полке заметили икру для белорусского и зарубежного рынка 1 21.05.2022, 16:52

Оказалось, у них разные составы и пищевая ценность.

В одном из белорусских магазинов в продаже заметили рыбную икру «Санта Бремор» в двух версиях — в упаковке на английском и русском языке. Можно предположить, что соседствует один и тот же продукт, изготовленный для внутреннего рынка и на экспорт. Однако икра оказалась разной по составу, пишет zerkalo.io.

На прилавке в магазине ценник у баночек общий. За 4 рубля 98 копеек выставлена рыбная икра в двух разных упаковках: одна баночка с этикеткой на русском языке, вторая — на английском, но с наклейкой-переводом.

Правда, полное название продуктов несколько отличается: в «экспортной» это «Икорное рыбное изделие икра деликатесная мойвы „Caviar cream“ с креветкой», в нашей — «Икорное рыбное изделие. Икра деликатесная с креветкой».

Логично предположить, что если товар продается вместе и по одной цене, то отличаться по составу он не должен. Однако он отличается и по составу, и по пищевой ценности.

В «местной» баночке икра двух рыб — мойвы и сельди. В «импортной» — только мойвы. Еще одно различие: в составе «местного» продукта упоминается мясо креветки и криля, у «импортного» — только креветки, без добавления криля.

Напомним, ранее компания «Санта Бремор» пояснилa, почему в продаже появились товары в такой непривычной упаковке.

— В настоящее время приостановлены поставки продукции BREMOR на рынки Литвы и Польши, с которыми у компании были давние партнерские отношения. Ввиду наличия определенного количества пленки (упаковочного материала), мы использовали ее при производстве продукции, которую поставили на внутренний рынок. Это не противоречит законодательству, так как при изготовлении продукции для белорусского и зарубежных рынков компания применяет единые технологии и рецептуры. И на каждой упаковке присутствует полная и достоверная информация о продукте на русском языке, — пояснили в компании.

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