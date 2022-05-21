Россия снова в огне: в Подмосковье загорелся крупнейший научный центр страны 21.05.2022, 17:05

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Видеофакт.

В субботу, 21 мая, в в Подмосковье России загорелся крупнейший исследовательский центр в области авиации и космонавтики. Как пишет «Апостроф», об этом сообщают местные российские СМИ. Видео масштабного пожара опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел в городе Жуковское на подстанции Центрального аэрогидродинамического института. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Само здание ЦАГИ не пострадало, так как подстанция находится отдельно от основных корпусов исследовательского центра.

Ранее, 17 мая, в российском Бердске загорелось здание. По предварительной информации, в нем находится предприятие по производству изделий из пластика.

В городе Строитель в Белгородской области России в ночь на 16 мая произошел пожар.

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