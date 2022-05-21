«Путин переболел раком и был изолирован» 21.05.2022, 17:20

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Американский режиссер Оливер Стоун познакомился с правителем РФ в 2015 году.

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент РФ Путин переболел раком. Такое заявление он сделал в подкасте журналиста Лекса Фридмана.

Так, отвечая на вопрос, было ли решение напасть на Украину безумием или стратегическим расчетом, Стоун отметил:

"Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, давала ли разведка действительно ему правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли оказать русские, живущие в Украине. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия (войны)".

"И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (вторжение в Украину) будет быстрым решением", – добавил Стоун.

Известно, что Стоун познакомился с Путиным в 2015 году, а в 2017 году на экраны вышли четыре серии его документального фильма "Интервью с Путиным". В нем они, в частности, обсуждают историю российско-американских отношений, а также ситуацию в Сирии и Украине.

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