Белорусы Вильнюса вышли на акцию солидарности с политзаключенными 21.05.2022, 17:30

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В руках они держали красноречивые плакаты.

Белорусы Вильнюса вышли на площадь Винчаса Кудирки на акцию солидарности с политическими заключенными, пишет телеграм-канал «Баста!».

В акции принял участие и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо. В руках он держал плакат, посвященный жене Полине Шарендо-Панасюк, которая сейчас находится в гомельской колонии.

Также диаспора сегодня встречается у Посольства Беларуси на акции памяти Витольда Ашурка, патриота Беларуси, убитого режимом Лукашенко год назад.