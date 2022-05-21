The Times: Британские ракеты Brimstone изменили ход событий на Донбассе 9 21.05.2022, 17:52

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Brimstone класса «воздух-земля»/«земля-земля» способна поражать все известные типы брони.

Противокорабельные ракеты Brimstone, входящие в большой пакет помощи Украине от Великобритании, положительно "изменили динамику" хода событий на востоке Донбасса, пишет британская газета The Times (перевод — unian.net) со ссылкой на советника министра обороны Бена Мурса.

По его словам, противотанковые ракеты несут серьезную угрозу "уязвимым" российским формированиям, даже если они находятся в нескольких милях от линии фронта.

Ранее в Минобороны Украины уже делились видео с удачным применением британских ракет. На кадрах видно, как украинские защитники филигранно поразили вражеские цели: обе единицы техники были уничтожены, одна из них разлетелась на части.

Что такое Brimstone

Британская ракета класса "воздух-земля" и "земля-земля", которая способна поражать все известные типы брони. Этими ракетами британцы еще до российского вторжения хотел вооружить ракетные катера, которые в кредит планировал построить для Украины. Но теперь Brimstone в максимально сжатые сроки установили на легкое наземное шасси, превратив в береговой ракетный комплекс.

В чем ее преимущества

В высокой точности. В радиусе действия 20-60 км. В сверхзвуковой скорости. Еще одна особенность ракеты – возможность залпового пуска, когда каждая ракета наводится на свою отдельную цель.

Есть ли у агрессора схожие аналоги

Нет. Как и возможности их сбивать. Танкисты узнают о залпе уже тогда, когда вокруг начнут взрываться танки.

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