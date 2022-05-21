Чем белорусам подкормить ягодные кустарники в мае и зачем подрезать малину 1 21.05.2022, 18:20

2,558

Рекомендации барановичского агронома.

Что необходимо сделать со смородиной, крыжовником и малиной в майскую пору, нужно ли проводить химические обработки и в каких случаях нельзя полностью срезать ремонтантную малину, intex-press.by рассказал известный барановичский агроном Петр Ломонос.

В мае идет закладка будущих ягод. И чтобы ветки наших ягодных кустарников гнулись от урожая, в этот период следует выполнить ряд операций.

Самое первое, что обязательно нужно сделать, – это подкормить кусты. На небольшой кустик даем 30-50 г сложного минерального удобрения (например, NPK 16:16:16 или 14:14:14). Удобрение вносим в сухом виде и просто заделываем в почву.

После этого мульчируем – засыпаем перегноем слоем до 10 см. Это позволит уменьшить число вредителей: многие из них находятся в почве и такую преграду не смогут преодолеть.

Химических обработок смородины и крыжовника в этот период не производим – сделаем это, когда кустарники отцветут и образуются ягодки. А вот малину нужно обработать сейчас, иначе ягоды будут червивыми.

Еще один нюанс по малине: будет лучше, если у летних сортов мы укоротим верхушки – где-то на 15 см. Это вызовет дополнительное ветвление, урожай будет больше, а ягода крупнее.

А вот ремонтантную малину срезаем на уровне почвы. Она даст новые побеги, и с конца июля до заморозков будет радовать вас вкусной ягодой. Но нужно учесть: если ремонтантную малину вы посадили осенью, тогда ее ни в коем случае не нужно срезать под корень, так как куст еще не укоренился, корневище слабое, и если срезать, то из-за отсутствия питательных веществ в корнях растение погибнет.

Также не забываем поливать кустарники, так как они нуждаются во влаге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».