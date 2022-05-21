Белорусские студенты провели акцию в центре Праги
- 21.05.2022, 18:28
Они поддержали белорусских политзаключенных.
Неформальное объединение белорусского студенчества Чехии организовало акцию в поддержку белорусских политзаключенных, передает «Белсат».
В ходе акции студенты предлагали жителям Праги нарисовать бело-красно-белый флаг и повязать на руку белую ленту в знак солидарности с белорусским протестом.
«Мы хотим обратить внимание европейского общества на проблему политических репрессии в Беларуси. Мы хотим напомнить, что мы помним и н икогда не забудем!», – заявили участники акции.