Белорусские студенты провели акцию в центре Праги 21.05.2022, 18:28

Они поддержали белорусских политзаключенных.

Неформальное объединение белорусского студенчества Чехии организовало акцию в поддержку белорусских политзаключенных, передает «Белсат».

В ходе акции студенты предлагали жителям Праги нарисовать бело-красно-белый флаг и повязать на руку белую ленту в знак солидарности с белорусским протестом.

«Мы хотим обратить внимание европейского общества на проблему политических репрессии в Беларуси. Мы хотим напомнить, что мы помним и н икогда не забудем!», – заявили участники акции.

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