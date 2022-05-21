Что произойдет, когда Россия развалится? 4 Анатолий Октисюк

21.05.2022, 18:53

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Ряд регионов может объявить о независимости.

Молдова, президент которой недавно заявила о выводе Россией контингента из Приднестровья, не имеет армии. Потому что в последние 30 лет Молдова практически ничего не делала в плане усиления боевой способности своих силовых структур и армии. Единственным вариантом решения проблемы Приднестровья могло бы быть обращение Молдовы к Украине. То есть условно они могли дать разрешение на проведение Украиной или совместно с Молдовой "спецоперации по освобождению Приднестровья" , то есть по восстановлению конституционного порядка Молдовы.

При условии, что Украина при этом бы уничтожила основные узлы защиты, склад боеприпасов в Колбасной, а Молдова при этом взяла на себя обязательства провести полицейскую миссию в Приднестровье. Тогда это бы сработало, потому что был международно признан и по крайней мере легитимно.

К тому же, такое развитие событий было бы на руку Украине, потому что тогда мы бы получили обменный фонд для мариупольских защитников, поскольку вполне вероятно, что большая часть военнослужащих сдалась бы в плен и не оказывала бы особого сопротивления.

Поэтому говорить о появлении второго фронта в Приднестровье рано. Так же, как и в Грузии, где сейчас руководит пророссийская власть. Тем более, что за последнее десятилетие, после российско-грузинской войны Грузия прекратила вкладывать средства в развитие,из-за чего она стала слаба и мала. Поэтому для возвращения Южной Осетии и Абхазии нет условий и возможностей.

Единственный вариант забрать свои земли из-под контроля России на Кавказе есть в Нагорном Карабахе, по крайней мере у Азербайджана есть такая способность. Тем более, что активных боевых действий в Украине тогда никто не ждал и именно поэтому он провел военную кампанию.

В целом все вопросы возвращения территорий, которые в последние годы находились под управлением России, могут актуализироваться лишь в случае распада самой России. То есть когда начинается распад государства, начинаются процессы распада независимости, или же, наоборот, образуется конфедерация, вместе с этим может начаться и ревизия границ. И это будет затрагивать и Карелию, и Калининград, и Курилы, также могут возникнуть вопросы вокруг Казахстана.

Но это возможно только при условии, когда произойдет потеря централизованного управления Россией. Чтобы это поскорее произошло, первое, что нужно - возникновение сепаратистских движений, в частности на Кавказе. То есть такой процесс может начаться в случае, если местные элиты начнут демонстрировать недовольство размером субвенций или же в случае смерти Путина и начала борьбы элит за власть.

Например, тот же Кадыров в таком случае может позиционироваться именно как всероссийский лидер и у него может появиться претензия "на царствование" (хотя, он, разумеется, не воспримет в этой роли большинство россиян). Если Кадыров проиграет борьбу за власть, то вполне возможно, что он может провозгласить о восстановлении независимости Чечни.

То есть каждый такой сценарий может стать реальным по мере обострения борьбы за власть. Но как скоро это произойдет вряд ли кто-то сможет спрогнозировать. Ибо, например, может возникнуть резкий раздражитель, который возмутит общество. А-ля новая Болотная площадь. И такой социальный драйвер может стать поводом для протестов и все очень быстро может загореться. Тем более, что сейчас в России наблюдается процесс накопления недовольства действиями власти внутри власти.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, «Главред»