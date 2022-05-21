Ученые заявили о пользе кофе для печени 1 21.05.2022, 19:03

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Исследование специалистов длилось 11 лет.

Ученые выяснили, что кофе может защитить организм от серьезных заболеваний печени, передает The Guardian (перевод — medicina.ua).

Исследователи из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге изучили состояние печени 494 585 пациентов на протяжении почти 11 лет. В итоге они зарегистрировали более 3 600 случаев хронических заболеваний печени, а также 301 смертельный исход.

Анализ показал, что после учета таких факторов, как индекс массы тела, потребление алкоголя и статус курения, у тех, кто пил любое количество кофе любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20 процентов ниже. У любителей кофе также на 49 процентов ниже риск смерти от таких болезней, отметили ученые.

Отмечается, что снижение риска также было обнаружено при раздельном рассмотрении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого - последний был связан с наибольшим положительным влиянием на печень.

"В большой выборке в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", - сказал один из авторов работ профессор Пол Родерик.

При этом ученые отмечают, что от болезней печени нельзя избавиться только с помощью кофе. Они советуют сократить употребление алкоголя и поддерживать нормальный вес.

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