Белорусские банки вводят важные изменения для клиентов 21.05.2022, 19:18

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Некоторые банки меняют условия выдачи наличных со счетов.

Последние месяцы банки каждый день предупреждали об изменениях в работе карточек, лимитах и других ограничениях. Часть запретов начинают отменять, некоторые ограничения, наоборот, становятся жестче. «Онлайнер» собрал самое важное, что меняется для клиентов банков.

«Беларусбанк» решил отменить часть введенных раньше ограничений. На карточки Visa и Mastercard этого банка снова можно переводить белорусские рубли из-за границы.

Кроме этого, с карт Visa и Mastercard иностранных банков опять разрешают снимать валюту в банкоматах «Беларусбанка» без ограничений. Важно: с одной карты UnionPay International иностранного банка можно снять только 200 белорусских рублей в неделю, в этом случае лимиты действуют.

Лимиты на расчеты кредитными карточками увеличил «Приорбанк», теперь в день можно тратить до 4000 белорусских рублей. Расплачиваться на эту сумму можно в торговых точках и в Беларуси, и за рубежом, а также в интернете.

Помимо этого, в интернет-банке и мобильном приложении становятся доступны переводы с кредитной карточки на карточки «Приорбанка» и других банков. За переводы с кредитной карточки взимается комиссия в размере 1,2% + 1,9 рубля.

«МТБанк» с 20 мая повышает комиссию за выдачу наличной валюты в кассах по картам других банков. Комиссия составит 3% от суммы операции (раньше была 1%).

«Банк БелВЭБ» меняет условия выдачи наличных со счета. Снять деньги можно будет максимум через пятый банковский день после подачи заявки.

Новая версия мобильного приложения «БТА Банка» доступна в Google Play и App Store. Теперь там есть функции перевода средств между своими счетами и управления услугой 3D-Secure.

С 23 мая «Банк ВТБ (Беларусь)» приостанавливает прием дополнительных взносов по безотзывным рублевым депозитам. Клиенты могут оформить новые депозиты в белорусских рублях сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора.

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