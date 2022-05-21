Названы главные причины поражений армии РФ в Украине 2 21.05.2022, 19:20

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Каждый раз планы армии РФ проваливались.

Основатель команды журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев назвал основные причины провалов армии России на войне в Украине. Это плохое командование и отсутствие выучки. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "Медузе".

"Сейчас операция перешла к формату локальных боев. Российская армия в очередной раз пытается создать окружение на Донбассе. В разные периоды этой войны российские войска пытались сделать разного размера "клещи". Но ни одного реального случая успеха я не знаю, разве что "Азовсталь", которую с натяжкой можно назвать окружением. Каждый раз их планы проваливались, – отметил он. – Сейчас они делают прорыв в Попасной, пытаются замкнуть кольцо. Все идет к затягиванию процесса. Мобилизацию проводить не хотят. Видимо, поэтому говорят о законе, который позволяет подписать контракт, даже если тебе больше 40 лет".

Левиев считает, что без мобилизации российская армия не сможет изменить ситуацию.

"В начале февраля мы ожидали, что для России все будет гораздо успешнее, но из-за плохого командования и отсутствия выучки все развалилось. Если делать мобилизацию правильно, она может помочь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и захватить их. Если делать неправильно, ничего не изменится и все будет так же, как и сейчас. Если не дать хотя бы месяц-два на подготовку, толку от мобилизованных будет мало", – заявил он.

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