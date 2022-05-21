В Минске задержан адвокат Александр Данилевич, который открыто выступал против войны в Украине 2 21.05.2022, 19:22

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Он в СИЗО КГБ.

В Минске задержали адвоката Александра Данилевича, сообщает его коллега Дмитрий Лаевский. По его словам, Данилевич находится в СИЗО КГБ. Раньше он открыто выступил против войны в Украине, пишет zerkalo.io .

Вчера адвокат перестал выходить на связь, об этом сообщали правозащитники центра «Весна». Близкие тогда предположили, что он может быть задержан.

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, успешный адвокат, защищает клиентов в международном коммерческом арбитраже. Еще месяц назад он преподавал на факультете международных отношений БГУ, был доцентом кафедры международного права.

В феврале 2022 года Данилевич подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. Он рассказывал, что после этого с ним в вузе беседовали два человека и просили отозвать подпись. Преподаватель отказался это сделать и в начале апреля узнал, что с ним не продлевают контакт спустя 20 лет сотрудничества.

— Из той информации, которую я узнал, настоял на моем увольнении проректор по безопасности, — объясняет преподаватель. — На факультете высказывали сожаление, говорили о том, что нехорошо все получилось. Дежурные фразы. С юридической точки зрения я, конечно, ничего с этим сделать не могу. Это просто непродление договора, здесь все по закону.

Данилевич тогда рассказывал, что планирует продолжить работу в адвокатуре, которая занимала большую часть его времени, не знал, вернется ли в сферу образования.

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