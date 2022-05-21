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В Испании упростили правила для туристов из стран, которые не входят в ЕС

  • 21.05.2022, 19:24
В Испании упростили правила для туристов из стран, которые не входят в ЕС

Теперь можно без сертификата о вакцинации.

Правительство Испании смягчило правила для туристов, которые въезжают из стран, не входящих в Евросоюз. Соответствующий указ МВД опубликовал правительственный вестник страны.

Для въезда по воздуху или по морю сейчас нужно предъявить один из трех документов: отрицательный тест на COVID-19, сертификат о вакцинации или сертификат о выздоровлении, если человек недавно перенес коронавирусную инфекцию.

Детям до 12 лет эти документы не нужны.

Раньше в министерстве промышленности, торговли и туризма Испании заявляли, что смягчение очень ждали в туристическом бизнесе королевства. В 2020 году из-за пандемии там заметно сократилось число туристов — страна приняла около 19 млн иностранцев, а это на 77% ниже, чем год назад.

В 2021-м число туристов превысило уже 31 млн.

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