В воскресенье днем в Беларуси будет до +17°С 21.05.2022, 19:55

Ночью в отдельных районах страны пройдут сильные дожди.

Завтра, 22 мая, в Беларуси скажется влияние фронтальной системы. Будет преобладать облачная, дождливая погода, ночью в отдельных районах страны пройдут сильные дожди, пишет pogoda.by. Ветер западный, с переходом на северный порывистый, ночью по юго-западной половине, днем по Брестской области сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+11°С, днем +10..+17°С.

23 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки в основном прекратятся. Лишь ночью и утром по юго-западу республики сохранится влияние атмосферного фронта, там пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +1..+7°С, по юго-западу до +9°С; в часы максимального прогрева температура воздуха повысится до +14..+20°С.

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