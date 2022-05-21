Враг готовится к новому наступлению: свежая сводка Генштаба ВСУ

Враг готовится к новому наступлению: свежая сводка Генштаба ВСУ3
- 21.05.2022, 19:59
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Украина 87-ые сутки героически противостоит российским оккупантам.
По состоянию на 18:00, 21 мая, на 87-е сутки героического противостояния Украины оккупантам, командование войск РФ продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации, в том числе на временно оккупированных украинских территориях, для замещения раненых или полностью ликвидированных боевиков. В настоящее время идет подготовка подразделений российскиъ войск для возобновления наступления на Славянском направлении. Самые ожесточенные бои ведутся в Восточной операционной зоне.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для перекидывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы", - отмечается в сообщении.
В то же время, захватчики сейчас проводят работу по "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг.
Северское направление
Рашисты обстреляли следующие украинские населенные пункты в Черниговской области: Семеновка, Блешня и Горск. Также ракеты попали в объекты в Житомирской и Полтавской областях.
Слобожанское направление
Враг продолжает активные бои для удерживания занимаемых территорий. В частности, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая. Таким образом, оккупанты пытались заблокировать выход ВСУ на госграницу.
Славянское направление
В этом направлении российские войска готовятся к возобновлению наступления. В частности, в течение дня враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.
Донецкое направление
Противник хочет прорвать оборону украинских защитников, чтобы выйти на админграницу с Луганщиной. Он обстреливал позиции Сил обороны и гражданские объекты вдоль линии столкновения со всего своего вооружения. Удары по авиации также были произведены оккупантами в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.
Лиманское направление
Оккупационные войска продолжают готовиться к наступлению в этом направлении. Штурмом из авиации и артиллерии пытались взять населенные пункты Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка, но все безуспешно. Также вражеская авиация нанесла удар по селу Никольское Волновахского района Донбасса.
Новопавловское и Запорожское направления
Наступательных действий со стороны рашистов не было. Были обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времивки Донецкой области, Ольговского, Затишье, Гуляй-Поле, Орехово, Новоданиловки и Каменского Запорожской области.
Южнобужское направление
Активных боевых действий не последовало. Основные усилия противника сосредоточены на удерживании занятых территорий, разведывательных действий и мероприятиях по инженерному оборудованию временно занятых позиций. Также оккупанты обстреливают из минометов и артиллерии населенные пункты, близкие к линии столкновения.
Также Генштаб сообщил, что существенных изменений не было на Волынском и Полесском направлениях.