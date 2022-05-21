В Украину отправилась новая партия мощных американских гаубиц M777 1 21.05.2022, 20:20

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Фото из самолета.

В Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777, которые уже помогают защищать Украину от российского вторжения. В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки поделились деталями и фотографиями, пишет apostrophe.ua.

Так, в ведомстве показали, как гаубицы M777 отправляются в Украину в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине.

Корреспондент Foreign Policy Джек Детч в Twitter со ссылкой на Пентагон отметил, что гаубицы оказались "очень эффективными".

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