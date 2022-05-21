Назван овощ, который помогает укрепить кости и сердце 21.05.2022, 20:30

Он содержит большое количество ценных элементов.

Несмотря на то, что краснокочанная капуста практически не отличается от обычной по вкусу, она содержит большее количество ценных элементов и полезных свойств, способствующих укреплению организма и предотвращению целого ряда серьезных заболеваний. «Детали» собрали несколько фактов об этом овоще, которые полезно будет знать каждому.

Фиолетовая, сиреневая, красная, синяя или даже голубая – как только не называют в народе краснокочанную капусту за необычный цвет ее листьев, которым она обязана пигментам антоцианинам. Это вещество принадлежит к семейству флавоноидов, которые, как известно, являются одними из самых сильных антиоксидантов в природе. Они защищают от старения, способствуют здоровью крови, сердечно-сосудистой системы и мозга, улучшают внешний вид кожи, благоприятно влияют на зрение и даже помогают защититься от рака.

При небольшом количестве калорий, в «красной» капусте содержится внушительное количество питательных веществ, например пищевые волокна, витамины А, С, К, В6 и минералы, такие как магний, цинк, железо и кальций. Давайте же разберем подробнее, какие преимущества для нашего здоровья несет в себе регулярное употребление этот овоща:

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Kраснокочанная капуста богата антоцианами, которые помогают защитить организм от атеросклероза, приводящего к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, этот пигмент действует как антиоксидант, в первую очередь предотвращая окисление «плохого» холестерина, одновременно оказывая противовоспалительное действие и поддерживая здоровье кровеносных сосудов.

Исследование, проведенное по заказу министерства здравоохранения и социальных служб США, показало, что антоцианы быстро всасываются в эндотелиальные клетки, предотвращая окислительные процессы. Ученые пришли к выводу, что этот процесс оказывает существенное влияние на защиту сосудов и профилактику ишемической болезни сердца. Кроме того, антоцианы оказывают успокаивающее действие на кровеносные сосуды, что способствует снижению высокого кровяного давления.

Помогает укрепить кости

Краснокочанная капуста содержит ряд полезных для здоровья костей питательных веществ, в их числе витамины С и К, а также кальций, марганец и цинк. Помимо этого, «красная» капуста богата витамином К1, который содержится в основном в растительной пище, такой как листовая зелень или овощи семейства крестоцветных – в отличие от витамин К2 можно встретить в продуктах животного происхождения или в ферментированных продуктах. Существует ряд доказательств того, что обе формы витамина К играют роль в поддержании крепких и здоровых костей, хотя ученые и отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы точнее определить степень эффективности каждого из них.

Подходит для диеты

Вы, вероятнее всего, слышали, что капуста считается пищей с отрицательной калорийностью, то есть вся полученная из нее энергия, и даже больше, уйдет на ее же переваривание. На самом деле, это не совсем так, но это не значит, что этот овощ не способствует снижению веса.

Капуста очень универсальна – ее можно употреблять в сыром, приготовленном на пару, маринованном, тушеном и даже запеченном виде. При этом на 100 граммов в ней будет содержаться около 27 ккал. Кроме того, пищевые волокна и клетчатка в капусте активизируют пищеварительную систему, что дополнительно способствует сжиганию калорий.

Защищает от некоторых видов рака

Эксперты полагают, что содержание в капусте сульфорафана и антоцианов – двух соединений, которые были изучены на предмет противораковых свойств, дают этому овощу возможность бороться с некоторыми видами онкологических заболеваний. Кстати, как раз благодаря сульфорафану капуста имеет горьковатый привкус.

Исследования ученых доказали, что это вещество способно предотвратить или ингибировать некоторые виды рака, включая рак пищевода, меланому, рак поджелудочной железы и простаты. Кроме того, исследования связывают потребление овощей семейства крестоцветных, включая краснокочанную капусту, с более низким риском развития колоректального рака или рака молочной железы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».