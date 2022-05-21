Психически больной мужчина получил от «воинов света» информацию о Лукашенко 21.05.2022, 20:40

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В Гомеле его судили за оскорбление.

20 мая Советский районный суд Гомеля рассмотрел необычное дело по обвинению в оскорблении Лукашенкo. Обвиняемый страдает от психического расстройства — однако его судили из-за писем, полученных от «воинов света из матрицы» и разосланных в белорусские прокуратуры, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривал судья Александр Мохаров.

Обвиняемый — Вадим Федосов — на суде не присутствовал, его интересы представлял адвокат администрации Советского района Гомеля.

Сам обвиняемый находится в психиатрической больнице в Березе после принудительного лечения с декабря 2021 года, так как у него психическое расстройство. Кроме того, с 2019 года он состоит на учете в наркологическом диспансере по поводу алкоголизма.

Вадим Федосов в 2020 году был привлечен к административной ответственности, в том числе за осквернение зданий и общественных мест.

Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2021 года Федосов направил со своего электронного адреса обращение в прокуратуры всех крупных городов, утверждая, что Лукашенко является преступником и педофилом, продает наркотики и накачивает ими детей.

В ходе следствия Федосов подтвердил сведения, содержащиеся в письме. На вопрос, откуда у него эти сведения, сказал, что все ответы получил от «воинов света из матрицы и других источников, известных только ему».

На момент совершения преступления обвиняемый был признан психически больным и неспособным к ответственности за свои действия по результатам психиатрической экспертизы.

С учетом этого в ходе споров прокурор предложил снять с обвиняемого уголовную ответственность и оставить его на принудительном лечении в психиатрической больнице под общим наблюдением.

Представитель обвиняемого и адвокат поддержали прокурора, который в итоге и озвучил судье вердикт.

Телефон Федосова суд постановил конфисковать в пользу государства.

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