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Украинские нацгвардейцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян «Пион»

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  • 21.05.2022, 20:48
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Украинские нацгвардейцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян «Пион»

ВСУ поблагодарили российских пропагандистов за наводку.

Украинские нацгвардейцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион", которой российские оккупанты разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк. Об этом в соцсети написал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым! Слава ВСУ!", - сообщил Гайдай.

Он не стал выкладывать видео оккупантов, отметив, что хватит двух скриншотов, и "то - лишь из благодарности, что нам скорректировали огонь".

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