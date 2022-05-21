Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске, в которых сразу можно жить

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске, в которых сразу можно жить7
- 21.05.2022, 20:57
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Есть варианты и в новостройке.
Realt.by собрал топ из пяти недорогих однокомнатных квартир в Минске. В них можно заезжать сразу после покупки. Есть варианты возле метро и в Минск Мире. А самая дорогая квартира из подборки стоит 44 500 долларов.
Райниса, 19
Однокомнатная квартира около метро «Партизанская». Второй этаж пятиэтажной хрущевки.
31 «квадрат» общей площади, 19 из которых жилая. Кухня — 5,8 «квадрата».
— В квартире хороший ремонт с заменой всех коммуникаций, — написано в объявлении. На полу в комнате доска покрыта лаком.
Заменена проводка на кухне. Заменены все трубы, установлены счетчики газа и воды. На полу в кухне и санузле — плитка.
Дом в тихом дворе с развитой инфраструктурой: магазины, банки, кафе и рестораны, универмаг "Беларусь", фитнес-зал, детские сады, школы, рядом с домом парк Чингиза Айтматова и Слепянская водная система. 10 минут пешком до станции метро «Партизанская».
Стоимость квартиры — 43 тысячи долларов.
Голодеда, 16
Однокомнатная квартира в Чижовке.
Пятый этаж панельной пятиэтажки. 35 «квадратов», 17 жилые. Есть просторная гардеробная и балкон. Санузел раздельный. На полу в комнатах лежит ламинат. Окна выходят во двор.
Рядом с домом есть детская площадка и открытая парковка. Около дома находится 135 школа, в 5 минутах ходьбы еще две школы — № 124 и № 112. Рядом несколько детских садов, поликлиника, ТЦ и Чижовский рынок. В нескольких минутах от дома река Свислочь и Чижовское водохранилище.
Стоимость квартиры — 41 900 долларов.
Ванеева, 28
Однушка в районе площади Ванеева. Пятый этаж панельной пятиэтажки.
Общая площадь — 31,9 «квадрата», жилая — 19. Кухня — 5,8 «квадрата». В квартире совмещенный санузел, есть балкон. Установлены новые счетчики.
— Дом прошел модернизацию, — уточняется в объявлении.
Развитая инфраструктура: детский сад во дворе дома, школы, поликлиники. Рядом с домом парк, стадион.
Стоимость квартиры — 44 500 долларов.
Партизанский проспект, 46
Квартира рядом с метро «Партизанская».
Второй этаж кирпичной пятиэтажки 1961 года постройки. В 2022 году в доме прошел капремонт. Общая площадь — 30,4 «квадрата», жилая — 18,6, кухня — 5,8. Есть застекленный балкон. Санузел в квартире совмещенный. На полах лежит ламинат. В комнате и прихожей аккуратный ремонт, в санузле ремонт не сделан.
Стоимость квартиры — 42 990 долларов.
Кижеватова, 3Д
Однушка свободной планировки в Минск Мире.
Шестой этаж двадцатипятиэтажного каркасно-блочного дома. 28 «квадратов» общей площади, 18 — жилой. Кухня — 8 квадратов. Есть застекленная лоджия. Санузел в квартире совмещенный. На полу лежит ламинат. Установлены стеклопакеты и счетчики воды. Все окна панорамные.
Стоимость квартиры — 41 200 долларов.