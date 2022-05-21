Дмитрий Быков: Украина сегодня – самая интересная страна Европы 8 21.05.2022, 21:08

4,084

Она взяла на себя роль лидера славянства.

Украина взяла на себя роль лидера славянства, так как Россия с этой миссией не справилась. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону выразил российский писатель и поэт Дмитрий Быков.

"Для меня Украина – более теплый, более южный, более западный, более культурный и духовный вариант славянства. Лидер, безусловно, славянства. С этой миссией Москва не справилась", – сказал он.

По мнению Быкова, Украина на сегодняшний день – самая интересная страна Европы.

"Насчет мира не знаю, но самая интересная страна Европы, безусловно. Я помню, когда после первого Майдана в 2004 году читал я разные соцсети. Там один автор написал: "Вот видно, что нация достойна возглавить Европу". Я тогда довольно ядовито ответил: "Осталось уговорить Европу". Сейчас, мне кажется, Европа все поняла и Украина доказала: да, она возглавляет сегодня Европу, безусловно", – добавил он.

Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок), лауреат многих литературных премий.

Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции. Из России уехал осенью 2021 года, сейчас преподает в Корнеллском университете в американском штате Нью-Йорк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».