Кандидат технических наук из Днепра успешно командует взводом ВСУ на передовой 3 21.05.2022, 21:12

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До войны украинец работал учителем математики в школе и преподавал в вузах.

Кандидат технических наук Константин успешно командует взводом в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. В гражданской жизни мужчина работает учителем в школе и преподает в одном из университетов города Днепр. Он учит детей математике, а студентов - уже высшей математики, имеет научную степень кандидата технических наук, рассказали историю украинского защитника в Генштабе ВСУ.

В первый день полномасштабной агрессии Российской Федерации, Константин стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас он командует взводом в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины.

"У нас отличный слаженный коллектив, который почти полностью состоит из добровольцев, из мобилизованных, из тех, кто готов до последнего вздоха защищать страну. Ребята настолько мотивированы и патриотически настроены, что понимаешь: победа Украины в этой войне – аксиома", - делится командир.

В подразделении, которым командует Константин, царят доброжелательные и братские отношения, основанные на воинской дисциплине и взаимоуважении. В свободное время, когда случается минутка на отдых, его десантники осваивают новейшее вооружение, изучают опыт ведения боевых действий в разных странах, и даже упражняются по высшей математике. Ведь большинство имеет высшее образование.

"Совершенствование своих знаний, изучение чего-то нового очень важно даже в условиях войны. Наша нация издавна славилась своими учеными, учеными, конструкторами, работниками образования и медицины. Мы имеем богатый потенциал и его надо приумножать и развивать. А планы на будущее нашего государства, мы строим сейчас, с оружием в руках и с математическими формулами в тетради", - говорит Константин.

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