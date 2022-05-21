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В Австрии активисты захватили виллу «друга Путина»

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  • 21.05.2022, 22:00
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В Австрии активисты захватили виллу «друга Путина»

Они осуждают войну в Украине и призывают экспроприировать собственность Шувалова.

В Австрии на озере Аттерзее группа анархистов в знак протеста против войны в Украине и олигархов заняла поместье главы "ВЭБ.РФ" бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, которого называют другом президента РФ Путина.

Как сообщает «Униан» со ссылкой наSalzburger Nachrichten, дом заняли люди, называющие себя членами союза свободных анархистских организаций.

Активисты осудили войну в Украине и призвали экспроприировать собственность Шувалова:

"Мы требуем, чтобы дом был превращен в жилье для беженцев, дезертиров и бездомных и чтобы была остановлена приватизация озера Аттер-зе".

Известно, что Шувалов жил на вилле еще в марте, но сейчас она пустует. Активисты развесили на ней баннеры с надписями "Солидарность со всеми беженцами и дезертирами" и "Свободный доступ к озеру".

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