Во сколько в этом году белорусам обойдутся выпускные вечера в школах и детсадах? 21.05.2022, 22:14

Рассказывают родители и герои праздника.

Выпускные вечера для 11-классников в 2022 году пройдут в стране 10 июня и подготовка к ним в самом разгаре. Собеседники magilev.by рассказали, сколько денег они уже потратили и какие еще предстоят расходы на важное и дорогое (в прямом и переносном смысле) школьное торжество.

Могилевчанка Татьяна Н., мама 11-классника Максима:

– К «последнему звонку» и выпускному вечеру мы всем классом начали готовиться еще осенью прошлого года, потому что суммы итоговые ожидаются немалые. Ежемесячно сдавали в общую копилку по 25 руб. Это деньги будут потрачены на цветы для учителей для «последнего звонка», выпускного бала, а также для выпускных экзаменов. Для последних купили, если не ошибаюсь, 25 упаковок офисной бумаги, к счастью успели до подорожания. За эти общие деньги еще приобрели более 100 шаров, из которых будем мы, родители и дети, мастерить скульптурные композиции – арку и большое сердце, а также баннер заказали с надписью «Выпускник-2022». Ленточки с такой же надписью уже готовы – платили по 6 руб. за штуку.

С этой же общей суммы будут выделены деньги на ремонт класса, который был на протяжении двух последних лет для наших детей кабинетом для проведения классных часов и собраний.

На памятный подарок для школы собирали отдельно – по 15 руб. с выпускника. Но еще не определились, что это будет, поэтому не исключено, что будем сдавать дополнительно – была такая договоренность.

На фотоальбом сбрасывались по 145 руб. еще осенью. Он будет включать снимки трех фотоссесий. Одна уже была. Видеосъемка – 40 у.е.

Торжественная часть выпускного пройдет в актовом зале школы, после чего запланировано посещение кафе, где праздничная программа будет продолжена. На ее ведущего сбросились по 40 у.е. Заказали уже меню – на 100 руб. для каждого посетителя. Обсуждается еще возможность провести фаер-шоу, но для этого нужно, если я все правильно поняла, специальное разрешение, поэтому мероприятие под вопросом и цена его пока неизвестна.

Планирую сыну покупать к выпускному вечеру костюм – не дороже 300 руб. рубашку – рублей за 50 и туфли – надеюсь, в сотню вложиться.

В кафе пойдет он один – так мы решили, хотя, вынуждена отметить, что он не очень-то и жаждет, но мне кажется, что в жизни каждого человека должны быть такие памятные события, поэтому уговариваю сходить и с одноклассниками встретить рассвет.

Приблизительная сумма состоявшихся и запланированных расходов – 1095 руб.

Могилевчанка Маша – выпускница 11 класса:

В разговоре она отметила, что для нее оба события – «последний звонок» и выпускной вечер – важные и волнительные мероприятия, она к ним давно готовится, продумывает все мелочи. Ее желание сделать их памятными разделяют и родители.

– Готовлю два наряда – на «последний звонок» и выпускной вечер. Платье для первого торжества уже купила – стоит чуть более 200 руб., туфли – в районе 100 руб., прическу и макияж планирую сделать сама, маникюр – 40 руб., – перечисляет Маша. – На выпускной вечер купила платье дороже – за 500 руб., туфли – в районе 200 руб. Делать прическу и макияж намерена у профессионала – по 100 руб. за каждую услугу.

По словам Маши, как и у большинства выпускников, сбор средств на общие расходы начался у них еще прошлой осенью – от каждого по 400 руб. и по 150 у.е.. Эти средства предназначены на покупку подарка для школы и цветов для учителей, шары, ленты с надписью «Выпускник-2022», баннера для фотозоны, фотоальбома и видеосъемки.

– Мы планировали после торжественной части выпускного продолжить праздновать в кафе, которое забронировали на 11 июня, но позже объявили, что все выпускные в стране должны пройти в один день – 10 июня. Сместить мероприятие в кафе не смогли – уже было занято, поэтому торжественная часть у нас будет 10 июня, а на следующий день вечером мы продолжим праздновать в кафе, за которое уже заплачено по 200 руб. с человека. Идем мы туда без родителей. В программе ужин, танцы, развлечения, караоке. С восходом солнца пойдем встречать рассвет.

Приблизительная сумма состоявшихся и запланированных расходов – 1970 руб.

Татьяна Михайловна, мама 11-классницы Марии:

– Для нас всех выпускной дочери – значимое событие, но мы планируем его праздновать, как говорят, без фанатизма.

На «последний звонок» в лицее принято приходить в наряде, который соответствует деловому стилю, поэтому платье к этому мероприятию мы не покупали. Только ленту выпускника. Ее заказывали из собранной кассы на так называемые «общие расходы» – по 100 руб. с каждого сдавали. В эту сумму входит фотоальбом и услуги ведущего для торжественной части выпускного вечера. Наряд уже купили: платье – 370 руб., туфли – чуть более 100 руб. Приобретали все с расчетом еще хотя бы несколько раз надеть на какие-нибудь торжества.

Маникюр, прическу и макияж Мария будет делать сама себе – у нее хорошо получается.

На цветы и памятные сувениры для учителей не сбрасывались. Думаю, если эти расходы и будут, то где-то в районе 50 рублей. Подарок лицею покупать не будем, он, к нашему большому сожалению, закрывается, а наши дети – его последние выпускники: вот такая печальная история.

После торжественной части выпускного вечера запланирован банкет, но Мария отказалась туда идти, говорит, что ей достаточно будет пикника – его планируют устроить в день «последнего звонка». Соберутся дети в Печерском лесопарке вместе с классным руководителем. Пока на него деньги не сдавали, но, думаю, рублей в 50-60 он обойдется.

Приблизительная сумма состоявшихся и запланированных расходов – 670 руб.

Разговаривая с одной из мам про траты на выпускной, я невольно произнесла: «Большие дети – очень большие расходы». На что она мне ответила: «Да сейчас и в детских садах делают выпускной под стать школьным». Решила узнать, во сколько же обходится прощание с детским садом для родителей завтрашних первоклашек.

Могилевчанка Наталия, мама 6-летней Стефании:

– Да, выпускной в детском саду также предполагает торжественную часть с нарядом. Мы его уже купили: платье – за 120 руб., босоножки на скидках – за 50 руб., на колготки и украшение для волос потратили рублей 20. Прическу будем делать самостоятельно.

Есть еще отдельная статья расходов на так называемые знаки внимания. Нет, она не обязательная, но сложилась такая традиция и мы решили ее поддержать: сбросились по 25 руб.

Сам праздник обойдется нам недорого: зал воспитатели обещали украсить своими силами, мы купили только шарики. Они же будут вести выпускной утренник.

Предложили нам фотоальбомы двух ценовых позиций: за 50 руб. и за 30 руб. – в зависимости от размера. Мы заказали большой формат и уже оплатили.

От услуг видеосъемки отказались. Запись праздничного утренника проведет один из родителей. Договорились, что он поделится потом со всеми желающими.

Еще заказали для наших маленьких выпускников памятную медаль. Она обошлась каждому в 6 руб.

Опять же по традиции родители предложили после торжественной части продолжить празднование уже в одном из игровых центров города: дети будут играть, а родители – «общаться». Мы это предложение не поддержали – считаем его лишним. Мне сложно точно сказать, в какую сумму оно обойдется, но предполагаю, что не меньше 50 руб. с человека.

Приблизительная сумма состоявшихся и запланированных расходов – 270 руб.

Рена, мама 5-летней Исабель, которая в школу в этом году не идет, потому что ей в августе исполнится только 6 лет, но выпускной она празднует вместе с детьми своей группы, большинство которой расстается с детским садом.

– Мы решили, что будет правильным, если Иса отпразднует утренник с детками, с которыми ходила в одну группу более трех лет. То есть конкретно она расстается не с детским садом, а с детьми. Пусть у них будет один памятный общий день. К нему подготовку мы начали давно – всего у нас три статьи расходов.

Первая – это наряд для Исы. Платье мы ей шили, так как не подобрали что-то подходящее по размеру из готовых. Обошлось в 200 руб. К нему подобрали обувь за 48 руб., колготки купили за 8 руб. Украшение для волос нам сделала мастер, которая шьет платье, из остатков ткани. Будет макияж легкий детский, прическа и маникюр – все это я ей сделаю сама.

Еще одна статья расходов – общая копилка, в которую сбрасывались по 120 руб. Из этой суммы заказали фотоальбом – 50 руб., памятный значок, ленту выпускника, купили все необходимое для украшения зала, а также будем покупать букеты для торжественной части, во время которой поблагодарим педагогический персонал за заботу о детях.

Третья часть расходов – кафе, где собираемся встретиться после утренника. Для детей будет стол с фруктами и напитками, а в конце встречи – торт с салютом, для родителей – ужин. Заказываем и аниматора. В итоге получается по 35 рублей с человека. В кафе планируем сходить втроем.

Были еще предложения родителей купить что-то памятное каждому ребенку, но после обсуждений отказались от него. Как и от видеосъемки – сейчас каждый сам себе оператор, был бы телефон.

Приблизительная сумма состоявшихся и запланированных расходов – 480 руб.

Родители, делясь планами выпускных мероприятий, то и дело говорили про важность сделать это событие особенным, что и сохранит его в памяти на всю жизнь. Признаюсь, детали своего выпускного вечера вспоминаю с трудом. Наверное, потому что прошло более 30 лет? Может, те, кто не так давно закончил школу, помнят больше?

Анастасия – выпускница одного из лицеев Могилева 2008 года:

– Почти ничего в памяти чего-то трепетного и яркого не осталось от «последнего звонка» и выпускного. Сколько было потрачено на мероприятие денег? Безусловно, расходы были скромнее сегодняшних, но точных сумм не назову – прошло уже больше 10 лет.

На «последний звонок» в то время практиковали в лицей приходить в наряде «белый верх, черный низ». Платье на выпускной выбирала с расчетом, что потом его еще буду носить. Но надела, наверное, еще раз на свой день рождения. На свадьбу к одноклассникам уже в нем не пойдешь – его же на выпускном все видели. Пока дождалась торжественных мероприятий родственников – оно из моды совсем вышло. В итоге платье мама кому-то подарила – она любит мои вещи «пристраивать» в хорошие руки.

Босоножки покупала в цвет платья, а они оказались не очень удобными в носке, поэтому валялись года три, после чего их просто выбросила.

Что я помню из своего выпускного? Фейерверк – было красиво! В остальном – самое обычное мероприятие с присутствием волнения. Где-то среди книг лежит моя лента выпускника, там же памятный медальон. Мучаюсь вопросом, зачем я их храню – не могу сказать, что эти вещи мне дороги.

Иногда пересматриваю фотоальбом: вспоминаются школьные будни, одноклассники, учителя, себя сравниваю с настоящей. Наверное, это единственная стоящая вещь, о которой я бы сожалела, если бы у меня ее не было.

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