Воины-острожцы сообщили об успехах на востоке Украины 21.05.2022, 22:22

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На Донеччине ВСУ удержали переправу через Северский Донец, у россиян значительные потери.

На Донетчине ВСУ не дали российским оккупантам переправиться через Северский Донец, у врага значительные потери, сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

"Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу через реку Северский Донец вблизи Серебрянки. Но форсирование россиянами реки Северский Донец - миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр и другим силовым структурам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты потеряли значительные силы - по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, Понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава.

Напомним, на востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты сейчас готовятся возобновить наступление на Славянском направлении и планируют перейти в атаку в районе Лимана.

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