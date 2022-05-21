«Над посольством Беларуси обязательно будет развеваться бело-красно-белый флаг» 21.05.2022, 22:49

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Активисты в Литве провели несколько акций солидарности.

Сегодня белорусы Литвы вышли на акцию к посольству Беларуси, над которым однажды обязательно будет развеваться бело-красно-белый флаг, пишет телеграм-канал «БОР» .

Активисты выразили свою солидарность с политзаключёнными и вспомнили героя Беларуси Витольда Ашурка. Год назад Витольд Ашурок, политзаключенный из Березовки, умер в колонии при непонятных обстоятельствах.

В акции принял участие и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо. В руках он держал плакат, посвященный жене Полине Шарендо-Панасюк, которая сейчас находится в гомельской колонии.

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