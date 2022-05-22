В Рубежном буряты по-варварски выловили из озера декоративных карпов и съели
- 22.05.2022, 8:11
- 7,008
Рыбу разводил один из местных предпринимателей.
В Луганской области, в городе Рубежное, близ Северодонецка, солдаты российской армии из Бурятии выловили декоративных карпов из озера и съели, рассказал сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Украина 24.
Он отметил, что рыбу разводил один из местных предпринимателей и та жила в одном из прудов. Однако, оккупанты решили, что ее можно съесть.
"Весь мир уже знает, что эта "доблестная" армия приехала убивать ради унитазов и стиральных машин", - подчеркнул Гайдай.
Он же отметил, что и в этом случае, российские солдаты действовали, как варвары.
Чиновник добавил, что сейчас у российских солдат нет ни одной военной доктрины.