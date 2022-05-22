Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину 1 22.05.2022, 8:15

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Политик выступит сегодня в Верховной Раде.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. В воскресенье он собирается выступить в Верховной Раде.

Об этом сообщает сайт польского президента.

Отмечается, что в воскресенье в парламенте Украины президент Польши выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны.

Недавно Анджей Дуда выразил мнение, что война, которую развязала Россия против Украины, должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий. Он назвал это очень важным вопросом лично для себя, для безопасности Польши и для будущего.

Кроме того, Анджей Дуда заявил, что Польша будет лоббировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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