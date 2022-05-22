Украинские военные ликвидировали племянника заместителя Шойгу

Украинские военные ликвидировали племянника заместителя Шойгу17
- 22.05.2022, 11:10
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Он командовал десантно-штурмовой ротой.
Во время боевых действий в Украине погиб уроженец Ингушетии офицер Адам Хамхоев, сообщает информационный портал The Magas Times. По информации «Фортанги», он является племянником замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
The Magas Times сообщает, что капитан Хамхоев погиб в ночь с 20 на 21 мая. Он командовал десантно-штурмовой ротой.
«Адам — выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ, он проходил военную службу в г. Ульяновск. В войсках ВДВ имя Адама было на слуху, его знали как блестящего офицера и грамотного командира. Он был в активе ингушских офицеров, которые оказывали помощь землякам за пределами республики», ‒ говорится в телеграмм-канале The Magas Times.
Издание «Фортанга» со ссылкой на источник сообщило, что погибший является племянником замминистра обороны РФ Евкурова.
«Евкуров ему помогал, строил карьеру. Он приходится сыном родной сестры Юнус-Бека Евкурова, достойным был парнем», — рассказал собеседник «Фортанги».
В 2019 году экс-глава Ингушетии Евкуров стал заместителем министра обороны РФ.