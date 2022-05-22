ГУБОПиК задержал активиста «официального» студсоюза БГУ 6 22.05.2022, 8:25

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Студент вел белорусскоязычный «Твиттер».

Сегодня телеграмм-каналы, связанные с ГУБОПиКом, сообщили о задержании 21-летнего студента Александра Буйлицкого. Он обучался на 4 курсе специальности «Бизнес-администрирование» Института бизнеса Белорусского государственного университета, передает «Наша Ніва».

Известно, что парень учился очень хорошо. На ЦТ он набрал 353 балла, не занимаясь с репетиторами (ходил только на курсы математики). Также он сознательно выбрал специальность, готовясь поступать больше, чем за год.

Александр вел белорусскоязычный Твиттер под никнеймом @BuyLitSky. Все другие его страницы в соцсетях тоже велись на белорусском языке.

На сайте БГУ парень среди активистов студсоюза Института бизнеса. Сообщается, что он «организатор клуба интеллектуальных игр Лига бизнеса».

Согласно информации от силовиков, его вычислили из-за ареста администраторов одного из чатов. Ему инкриминируют две уголовные статьи, но не сообщают, какие именно.

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