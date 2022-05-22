Стальная фига для Путина 1 Юрий Радухин, «Главред»

22.05.2022, 8:48

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«Друзьям Кремля» следует раз и навсегда осознать несколько принципиальных моментов.

Геополитические интересы США, Украины и Великобритании - совпадают. Поэтому никаких переговоров по желанию Путина и его консервов в ЕС - Макрона, Шольца и Драги - не будет.

Отмыть бункерного люцифера и сохранять ему морду лица, заключая Минск III, никто не намерен. Вместо замороженного конфликта Путин и его адепты получат от украинского народа, ВСУ и президента Зеленского - замороженную стальную фигу и кулак под нос.

В июле начнется контрнаступление и в этой войне мы победим, а не выиграем. Что означает: выгоним оккупантов с нашей земли, включая Крым и Донбасс, и восстановим территориальную целостность нашей державы в международных границах 1991 года. Переговоры будут после Победы и на условиях Украины и ее основных партнеров - США и Великобритании. Международное сообщество не имеет права указывать Украине в каком месте мы должны остановить войну и заморозить конфликт.

Украине судьба больше не предоставит второго подобного шанса, когда весь мир удалось объединить против агрессора Путина. Враг остался один и без cоюзников. Адские Санкции разрушают его экономику и ВСУ уже уничтожили 30% его армии.

Путин обязан предстать, как военный преступник, перед спецтрибуналом вместе с его бандой и получить заслуженное наказание.

Запад никогда до конца не понимает России. Оставить РФ в формате ее нынешнего государственного имперского устройства и управления - это экзистенциальная угроза всему человечеству. В России сейчас сильно развиты центробежные силы в национальных федеральных округах. Они просто боятся и не могут начать освободительные движения. Вот вам будущие суверенные Национальные республики.

Русские сегодня не имеют своего Национального федерального округа. Поэтому Российской народной республикой будет Москва и все, что до Уральского хребта. Кроме Татарстана. Опыт у них есть большой как это делать. В Украине даже "ДНР" и "ЛНР" создали. Мир когда-нибудь слышал о существовании луганского или донецкого народа или нации? Нет, а их народные республики есть. Умудрились создать. Русский народ есть, а у него нет даже федерального округа. Так что русским пора позаботиться о своей Суверенной народной республике - РНР со столицей в Москве.

Друзьям Путина в старой Европе следует раз и навсегда осознать несколько принципиальных моментов:

Первый. Россия при нынешнем государственном устройстве никогда не позволит сохранить существующий миропорядок и архитектуру Гарантий Безопасности. Мир всегда будет или на пороге войны, либо в войне. И в перманентном хаосе. Без хаоса в мире Россия нежизнеспособна.

Второй. Идентичность россиян опирается на имперский великодержавный шовинизм. Это скрепный яд, который течет по сосудам границ федеральных округов и он всегда будет наркотиком и движущей силой войн и завоеваний чужих земель с целью приумножения своих территорий. Россияне великие, только когда их территории необъятны и процесс новых территориальных завоеваний не останавливается. Перманентная война, которая Украиной не ограничится, если в РФ все оставить после Победы как есть. После Путина будет такой же Мутин, которому система режима и народ не позволят быть другим.

После Украины варвары пойдут на Запад, в Европу. Необходимо разрушить условия, в которых формируется имперская шовинистическая идентичность. Разрушить нынешнюю форму государственности РФ.

Третий. Победа необходима Украине в этой войне, а не выигрыш. Только Победа позволит заключить Мирный Договор на условиях Украины и ее западных союзников и партнеров. Понадобится временное переходное правительство, которое выполнит все статьи, пункты и подпункты Мирового Соглашения под неусыпным контролем специально созданной Международной комиссии или Совета.

Конечно, изначально следует провести демилитаризацию и денуклиацию (ядерное разоружение РФ). Словом, прецеденты в истории уже были. Германия после 1945 года.

Только такая Россия не сможет вести войны, угрожать и воевать с соседями и станет мирной созидательной страной, занятой своим развитием и повышением стандартов жизни. Только таким путем можно спасти от России человечество, и Россию от самой себя.

Юрий Радухин, «Главред»

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