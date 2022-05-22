Оккупанты записывают в ряды морпехов корабельных коков и «начальников» гальюнов

Оккупанты записывают в ряды морпехов корабельных коков и «начальников» гальюнов4
- 22.05.2022, 8:51
- 4,252
Войскам РФ в Украине остро не хватает личного состава.
Российские оккупанты записывают в ряды морпехов корабельных коков с других судов, поскольку не хватает личного состава.
Об этом в Telegram сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В орду морпехов рашисты записывают корабельных коков и начальников гальюнов с других судов и подразделений ЧФ - не хватает личного состава", - сообщил он.
Братчук также отметил, что ночь в Одессе прошла без обстрелов. Он также подчеркнул, что силы обороны выполняют боевые задачи.
Справка:
кок - повар на судне,
гальюн - туалет на судне.