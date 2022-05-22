Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе «вагнеровцев» 1 22.05.2022, 9:02

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Командование РФ меняет тактику боевых действий.

Россия начинает отходить от провальной тактики использования батальонных тактических групп как основной единицы в войне на Украине и делают ставку на маленькие подразделения, которые должны продвигаться вперед и захватывать рубежи.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В частности, по его данным, Кремль все активнее привлекает наемников из группы "Лига", ранее более известной как частная военная компания Вагнера.

Згурец констатировал, что Россия концентрирует усилия на украинском Донбассе. В Донецкой и Луганской областях оккупанты пытаются продвигаться в направлении Рубежного и Попасной - с целью захвата Северодонецка и Лисичанска. Параллельно враг пытается увеличить количество направлений наступления – и для этого снова и снова сооружает понтонные переправы.

"Кроме активного использования артиллерии и авиации, начинается смена тактики, что отмечают наши военные и аналитики Пентагона. Они начинают делать ставку на маленькие ротные подразделения вместо батальонных тактических групп, которые должны продвигаться в населенные пункты отдельными маленькими группами и захватывать рубежи. Для этого враг активно использует наемников из группы "Вагнера", нынешняя "Лига". На многие направления, где происходят стыки фронтов, они пытаются бросать именно вагнеровцев, как наиболее подготовленных бойцов по сравнению с подразделениями, которые срочно формируются из личного состава "ДНР" и "ЛНР" , – объяснил Згурец.

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