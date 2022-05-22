Бойцы ВСУ уничтожили два российских «цветка» — «Гиацинт» и «Пион» 22.05.2022, 9:06

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Из мощных пушек враг обстреливал Северодонецк и уничтожил Павлоградский мост.

Вооруженные силы в течение 21 мая уничтожили крупнокалиберную пушку россиян "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Рашисты потеряли еще один БПЛА на границах Херсонской и Николаевской областей в попытке проводить разведку позиций ВСУ.

Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом на Одесщину.

"И очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" - крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", - говорится в сообщении.

Огневым налетом подразделений ВСУ покрыт контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями врагом потеряно.

В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 209 оккупантов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Как сообщалось, из пушки "Пион" враг обстреливал Северодонецк и уничтожил Павлоградский мост. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, в уничтожении техники украинским бойцам помогли российские пропагандисты, которые показали расположение оружия.

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