«Фур пока не было»: что происходит на АЗС, где за литр дизеля просят 3,58 рубля? 4 22.05.2022, 9:13

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Репортаж из Гродно.

На днях на некоторых заправках, которые расположены неподалеку от границы с Евросоюзом, появились объявления, что дизельное топливо здесь будут продавать по 3,58 рубля. Это особый вид «солярки» со специальными присадками (ДТ-Л-К5 ECO), который предназначен для заправки иностранных фур, пишет newgrodno.by.

Повышение цены на топливо на некоторых АЗС объясняется постановлением Совмина №276 от 5 мая. В Беларуси введен запрет на въезд грузовиков из Евросоюза. Исключение составляют лишь несколько специально установленных мест для разгрузки или перецепки прицепов. Все они находятся в приграничье.

Также установлены заправки, где транспорт из ЕС может заправиться при необходимости. Цена «солярки» здесь в 1,5 раза выше, чем на других АЗС в стране.

Одна из таких заправок расположена в Гродно на улице Краснознаменной. Это район переулка Победы и улицы Пучкова.

На въезде электронное табло. Цены на бензин – стандартные. А вот за дизель просят 3,58. Интересуемся, берут ли.

«Фур пока не было», — рассказали нам на заправке.

А вот водитель одной из легковушек залил в бак дорогое топливо. Цена мужчину устроила, не смутило его и то, что топливо предназначено для грузовых автомобилей.

Поэтому будьте внимательны и поглядывайте на цену «солярки» на заправках в приграничье. В Гродненской области заправки с дорогим дизелем для грузовиков из ЕС расположены рядом с пунктами пропуска «Брузги» и «Берестовица» на границе с Польшей, а также неподалеку от пунктов пропуска «Привалка», «Бенякони», «Каменный Лог» и «Котловка» на Литовском направлении.

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