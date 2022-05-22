Шизофашизм 9 Леонид Невзлин

22.05.2022, 10:50

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Гибкость Сталина в отношении фашизма – это ключ к пониманию сегодняшней России.

Тимоти Снайдер, историк из Йельского университета и эксперт по истории России XX века, пишет в «Нью-Йорк таймс»: «Россия – фашистское государство».

Культ лидера, культ мертвых, культ империи, – все это признаки фашизма и отличительные черты путинской идеологии. Символ Z, митинги, пропаганда, война как очистительный акт насилия и братские могилы вокруг украинских городов делают все это совершенно очевидным. И хотя кому-то может быть сложно назвать «фашистской» страну, которая сражалась и победила фашизм во Второй мировой, на самом деле даже Советский Союз был идеологически не так далек от режимов Германии и Италии, как принято думать. Путин пытается стереть это из истории, но Сталин и Гитлер, по сути, были союзниками вплоть до 1941 года.

Гибкость Сталина в отношении фашизма – это ключ к пониманию сегодняшней России. При Сталине к фашизму сначала никак не относились, потом он был плох, потом хорош, пока – когда Гитлер предал Сталина и Германия вторглась в Советский Союз – он снова не стал плохим. Но никто так и не определил, что это значит. Это была коробка, в которую можно было положить все, что угодно.

Коммунистов на показательных процессах называли фашистами. Во время холодной войны фашистами стали американцы и англичане. «Антифашизм» не помешал Сталину проводить чистки против евреев, как он не мешает путинским приспешникам сравнивать Израиль с нацистской Германией.

Советский антифашизм, другими словами, был политикой «мы и они». Это не ответ на фашизм. По сути, это его начало – потому что фашизм начинается с определения врага.

В России XXI века «антифашизм» стал просто правом российского лидера определять национальных врагов. Настоящие русские фашисты, такие как Александр Дугин и Александр Проханов, появляются на ТВ и дают интервью СМИ. А сам Путин опирался на работы русского фашиста межвоенного периода Ивана Ильина. Для президента России «фашист» или «нацист» – это просто тот, кто выступает против него или его плана по уничтожению Украины. Украинцы – «нацисты», потому что сопротивляются.

В войне России против Украины «фашист» означает просто «враг-недочеловек», тот, кого можно убивать. Язык ненависти, направленный на украинцев, облегчает их убийство, как мы видим в Буче, Мариуполе и во всех частях Украины, находящихся под российской оккупацией.

Фашисты, называющие других людей «фашистами», это фашизм, доведенный до крайности, как культ отказа от разума. Называть других фашистами и при этом самому быть фашистом – вот основная практика путинизма. Снайдер называет это «шизофашизм». Украинцы называют это «рашизм».

Как и в 1930-е годы, демократия отступает по всему миру, а фашисты перешли к войне со своими соседями. Если Россия победит в Украине, это деморализует демократии во всем мире. Еще до войны путинские дружки вроде Марин Ле Пен и Виктора Орбана были врагами демократии. Победы фашистов на полях сражений подтвердят, что сила дает право, что разум – для проигравших.

Но это не так. И Украина сегодня борется в том числе и за это.

Леонид Невзлин, t.me

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