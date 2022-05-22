Блинкен потроллил Путина, процитировав песню Тейлор Свифт 1 22.05.2022, 9:33

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Глава Госдепа США выступал в Джорджтаунском университете.

xГоссекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процитировав песню Тейлор Свифт.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl — ABC News (@ABC) May 21, 2022

В субботу, 21 мая, глава Госдепа выступал в Джорджтаунском университете.

«Команда не дала мне принести сюда гитару, чтобы посвятить исполнение We Are Never Ever Getting Back Together [Мы больше никогда не будем вместе] президенту Путину. Сказали, это будет «недипломатично», — сказал он, после чего зал рассмеялся.

Ранее Энтони Блинкен говорил, что суверенная и независимая Украина будет существовать намного дольше, чем проживет российский диктатор Владимир Путин.

В США сейчас обсуждают возможность признания России страной-спонсором терроризма.

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