Медики назвали лучшие продукты для снижения уровня холестерина 22.05.2022, 9:49

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Здоровье сердца напрямую связано с этим показателем.

Холестерин, находящийся в крови, делится на вредный и полезный. Высокий уровень вредного холестерина увеличивает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за засорения сосудов жировыми бляшками. Чтобы снизить уровень вредного холестерина, необходимо обратить внимание на свою диету и включить в нее определенные продукты, пишет newsyou.info.

Темный шоколад. Этот продукт содержит большое количество флавоноидов, которые оказывают полезное воздействие на сердце. Также научные исследования показали, что регулярное употребление темного шоколада улучшает баланс липидов в крови.

Клубника. В клубнике содержатся полифенолы – растительные соединения, которые помогают работе всей сердечно-сосудистой системы. Исследования связывают употребление клубники с пониженным риском проблем с сердцем.

Картофель. Запеченный картофель содержит большое количество калия, который жизненно необходим для работы сердца. Если получать этот макроэлемент в достаточном количестве, то вы сможете снизить кровяное давление и уменьшить риск инсульта.

Бананы. Бананы напрямую способны снижать уровень холестерина, удаляя его из пищеварительной системы, поэтому бананы, также богатые и калием, считаются одним из лучших продуктов для сердца.

Шпинат. Шпинат, как и другая листовая зелень, помогает снизить уровень холестерина за счет выработки оксида азота. Это соединение расширяет сосуды и уменьшает риск появления бляшек.

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