«Первые месяцы зарплата может быть 300—400 долларов» 4 22.05.2022, 9:53

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Как белорусу стать айтишником в 2022 году.

Стать айтишником просто? Записался на курсы, и через полгода ты уже крутой специалист с солидной зарплатой — такой посыл часто встречается в рекламе учебных курсов.

«Наша Ніва» спросила у опытного hr-специалиста, что необходимо для входа в профессию сейчас и как быть новичком, когда джуниоров мало кто ждет.

Что наиболее востребовано?

Для работы в IТ-сфере нужно хорошо знать английский.

«Это своеобразный фундамент, поскольку выучиться с нуля на того же тестировщика за 3—6 месяцев можно, а выучить с нуля язык за такой период — нет», — говорит hr-специалистка (имя не называется по ее просьбе).

Если с английским у вас все хорошо и вы намерены работать в IТ, то стоит определиться, к чему именно у вас лежит душа. Каждая специальность предусматривает определенный склад ума. Разработчик в идеале должен быть с профильным IТ или математическим образованием. Тестировщикам стать немного проще.

Бизнес-аналитик — это человек, который является связующим звеном между командой разработчиков и клиентом. От таких специалистов требуется меньший уровень углубленности в различные технические нюансы, но они все равно должны хорошо соображать в IТ-сфере.

По словам собеседницы, три самые востребованные специальности сейчас — front-end developer, Java developer и Python developer (различные виды разработчиков).

Всего в белорусской IТ-отрасли сейчас более 1 670 вакансий (по данным сервиса rabota.by).

Курсы стоят около 500 долларов. Но это тоже бизнес

Если вы не учились на программиста в университете, то ваш путь айтишника будет начинаться с курсов. В сети хватает множества качественных уроков. Причем как бесплатных, так и недорогих.

«При желании можно выучиться и таким образом, но для этого нужно иметь большую силу воли, поэтому чаще всего люди выбирают вариант посещения платных курсов. Школ, которые готовы давать знания много, ведь продажа платных курсов это тоже бизнес», — замечает собеседница.

Помимо непосредственного посещения курсов, специалист отмечает важность постоянного саморазвития. Она рекомендует всем желающим попробовать себя в IТ, читать много профильной литературы, смотреть тематических блогеров и, конечно же, совершенствовать уровень английского.

«Сами курсы стоят около 500 долларов. Но нужно понимать, что в большинстве случаев начального уровня будет недостаточно для того, чтобы устроиться на работу. Поэтому потребуется продолжать обучение на следующем этапе. Некоторые ученики, которые видят перспективу для развития в этом направлении, за отдельную плату нанимают себе менторов, которые их учат и помогают в частном порядке.

В принципе, если говорить о профессии тестировщика, то при условии владения английским языком и склонности к этой профессии у вас будет шанс устроиться после 3—6 месяцев курсов. Но не стоит забывать, что с каждым годом становится все больше людей, имеющих такие сертификаты. Поэтому найти работу будет не так уж и просто».

Сразу после коротких курсов, говорит hr-специалистка, проще всего устроиться на тестировщика, которого уже упомянули, и фронт-энд разработчика.

Все просто только в рекламе

Наниматели охотнее всего берут на стажировку выпускников вузов профильных специальностей, чем более взрослых людей, у которых за плечами есть только какие-то курсы.

«Это только в рекламе самих курсов все выглядит просто и красиво. Конечно, бывает, когда, например, кто-то в 30—40 лет кардинально меняет сферу деятельности, решает попробовать себя в IT, проходит курсы, после чего устраивается на работу и становится успешным специалистом. Но это все же редкость, когда у человека действительно есть склонности, а он просто долго работал в другой сфере и никак не решался уйти в IТ», — отмечает собеседница.

Тем не менее, главным фактором при поиске сотрудника является не возраст, наличие диплома или различных сертификатов, а то, что соискатель может показать в своем GitLab. GitLab — это сайт, где инженеры-программисты хранят код. Можно сказать, портфолио с работами, по которым видно, что человек умеет.

Компании сократили набор

Говоря о перспективах трудоустройства, hr-специалистка отмечает, что сейчас настали не самые лучшие времена.

«Раньше было довольно популярно, когда после обучения и стажировок из 20 человек отбирали 2—3 наиболее талантливых, которых потом брали на работу. Но теперь ситуация изменилась, и войти в IТ человеку без опыта стало гораздо сложнее.

С началом войны многие занялись релокейтом сотрудников и самих компаний. Нередко это вынужденная мера, которая продиктована заказчиками, которые не хотят, чтобы исполнители и компании находились на территории Беларуси.

Из-за нестабильности компании заметно сократили набор новых сотрудников. Многие приостановили набор людей на «скамейку запасных». Ее стараются формировать из тех сотрудников, которые уже имеются в штате», — отмечает специалистка.

Кроме этого, участились случаи, когда даже для начинающих специалистов выставляют требование сразу релоцироваться.

«Для новичков это большая проблема, когда компания готова брать к себе на работу только при условии отъезда в другую страну. Зарплаты в IТ на начальном этапе небольшие. Первые месяцы это может быть 300—400 долларов, и только где-то через год человек дорастет до мидла, где будет зарабатывать 1 200—1 500 долларов».

Все ищут опытных специалистов

Собеседница отмечает, что из-за сокращения набора на рынке начала появляться перенасыщенность кадрами. Это в свою очередь привело к повышению требований к кандидатам.

«Сейчас все стараются брать людей с опытом и таких много. Часть неготовых к релокейту специалистов меняют компании, чтобы остаться в Беларуси. Из-за этого у работодателей появляется больше возможностей выбирать себе сотрудника из числа тех, кто уже успел поработать в IТ. Люди без опыта сейчас практически не нужны, поэтому можно сказать, что конкретно в текущей ситуации вход в IТ сильно усложнился».

Тем не менее специалистка выражает уверенность, что такая ситуация временная, поэтому желающим учиться на программиста не стоит отказываться от задуманного.

«Эта профессия в любом случае останется востребованной, поскольку IТ-сфера продолжает развиваться. Единственное, чего сейчас делать точно не стоит, — это бросать ради учебы прежнюю работу в надежде на то, что по завершении учебы вы быстро найдете работу и выйдете на солидную зарплату».

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