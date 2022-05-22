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Смерть с «огоньком»: бойцы ВСУ эффектно уничтожили вражескую БМП

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  • 22.05.2022, 9:55
  • 3,512
Смерть с «огоньком»: бойцы ВСУ эффектно уничтожили вражескую БМП

Опубликовано зрелищное видео.

В сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка феерически разгромили с помощью артиллерии боевую машину пехоты российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала 59 отдельная мотопехотная бригада на своей странице в Facebook.

"Как и обещали - очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера "Орки, welcome to Hell" - со спецэффектами!", - отмечается в сообщении.

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