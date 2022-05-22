Смерть с «огоньком»: бойцы ВСУ эффектно уничтожили вражескую БМП

Смерть с «огоньком»: бойцы ВСУ эффектно уничтожили вражескую БМП2
- 22.05.2022, 9:55
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Опубликовано зрелищное видео.
В сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка феерически разгромили с помощью артиллерии боевую машину пехоты российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовала 59 отдельная мотопехотная бригада на своей странице в Facebook.
"Как и обещали - очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера "Орки, welcome to Hell" - со спецэффектами!", - отмечается в сообщении.