Смерть с «огоньком»: бойцы ВСУ эффектно уничтожили вражескую БМП 2 22.05.2022, 9:55

3,512

Опубликовано зрелищное видео.

В сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка феерически разгромили с помощью артиллерии боевую машину пехоты российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала 59 отдельная мотопехотная бригада на своей странице в Facebook.

"Как и обещали - очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера "Орки, welcome to Hell" - со спецэффектами!", - отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».