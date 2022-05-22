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В Украине арестовали первого «мэра»-коллаборанта

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  • 22.05.2022, 10:09
  • 8,534
В Украине арестовали первого «мэра»-коллаборанта

Он помогал оккупантам в Киевской области.

В Украине арестован Александр Харченко, назначенный российскими военными во время оккупации «мэром» поселка Дымер Киевской области.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Александр Харченко – 39-летний бизнесмен. СБУ подозревает его в том, что он передал оккупантам информацию о ветеранах войны на Донбассе и членах ТРО.

Во время оккупации Харченко участвовал в записи роликов, в которых призвал местных жителей выходить из подвалов и не бояться российских военных. Затем это видео публиковало минобороны РФ.

В начале мая оккупанты покинули Дымер. Харченко при этом остался в деревне. По данным WSJ, он едва выжил после обстрела машины украинскими войсками. Теперь он предстал перед судом по делу о сотрудничестве с военными России.

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