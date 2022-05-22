В Украине арестовали первого «мэра»-коллаборанта

В Украине арестовали первого «мэра»-коллаборанта1
- 22.05.2022, 10:09
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Он помогал оккупантам в Киевской области.
В Украине арестован Александр Харченко, назначенный российскими военными во время оккупации «мэром» поселка Дымер Киевской области.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Александр Харченко – 39-летний бизнесмен. СБУ подозревает его в том, что он передал оккупантам информацию о ветеранах войны на Донбассе и членах ТРО.
Во время оккупации Харченко участвовал в записи роликов, в которых призвал местных жителей выходить из подвалов и не бояться российских военных. Затем это видео публиковало минобороны РФ.
В начале мая оккупанты покинули Дымер. Харченко при этом остался в деревне. По данным WSJ, он едва выжил после обстрела машины украинскими войсками. Теперь он предстал перед судом по делу о сотрудничестве с военными России.