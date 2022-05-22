«Чем выше был потенциал – тем сильнее будет спад» 1 22.05.2022, 10:24

2,470

Кризис в белорусских регионах нарастает неравномерно.

Ускорившиеся снижение экономики Беларуси в апреле (до -2,1% за четыре месяца 2022 года) в региональном разрезе представляет собой любопытную картину. С одной стороны, валовый региональный продукт снижается по всем областям, с другой – темпы снижения различные.

Среди экономик отдельных регионов рост по отношению к прошлому году демонстрирует только Гродненская область. Могилевская и Витебская области ушли в минус с апреля. Столица и Минская область, а также Брестская и Гомельская области падать начали уже с марта, пишут «Нашы грошы».

Существеннее всего за январь-апрель упала экономика Минской области – на 4,9%. Минимальные потери наблюдаются в экономике Могилевской области (минус 1%). Можно предположить, что проблемы в сфере нефтепереработки (Гомельская и Витебская области), а также экспорте калийных удобрений (Минская область) начали куда острее ощущаться из-за введенных ранее санкций. А проблемы в транспортной сфере оборачиваются большими трудностями для экономик всех регионов, ведь эта отрасль ранее успешно реализовывала удачное расположение страны в целом.

Глубина дальнейшего падения экономики того или иного региона будет зависеть от уровня их экономического развития. Причем, чем выше был потенциал региона – тем сильнее будет спад. Те регионы, где, напротив, высокие технологии и экспортоориентированные отрасли были менее успешны, падать будут медленнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».