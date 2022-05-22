«Родным в Беларуси пришло письмо из ФЗСН — уплатить в фонд 1700 рублей» 22.05.2022, 10:34

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Крик души белорусского предпринимателя.

«Я ИП. Меня не было в стране с июля прошлого года из-за угрозы политического преследования. Родным в Беларуси пришло письмо из ФЗСН. За год я должен уплатить в фонд 1700 рублей. Сказано, что в случае неуплаты будет взыскание на имущество. Интересует моральная и правовая сторона вопроса», — спрашивает читатель ex-press.by.

На вопрос отвечает юрист Анатолий Маркович:

— Правовые основы процесса уплаты страховых взносов в ФЗСН заложены в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2021 г. № 118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

В соответствии с ним индивидуальные предприниматели относятся к категории физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы. Обязательные страховые взносы, в свою очередь, являются обязательными платежами плательщика в бюджет фонда на пенсионное и (или) социальное страхование.

Есть категории ИП, которым разрешено уплачивать страховые взносы на пенсионное и (или) социальное страхование в добровольном порядке:

— одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в трудовых отношениях, отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм;

— являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы;

— являются получателями пенсий;

— имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

— получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

— участвуют в реализации проектов МТП (международной технической помощи).

Для ИП размер обязательных страховых взносов на пенсионное страхование (в процентах от объекта для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование) составляет 29%, обязательных страховых взносов на социальное страхование — 6%.

Объектом для начисления взносов в данном случае является определяемый ими доход, но не менее суммы размеров минимальных заработных плат, установленных и проиндексированных в соответствии с законодательством в месяцах, за которые уплачиваются обязательные страховые взносы.

Не уплачивать взносы в ФЗСН можно в случае неосуществления в отчетном году предпринимательской деятельности, о чем в органы Фонда должно быть сообщено не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, путем заполнения и представления специальной формы (можно сделать это дистанционно).

Физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, уплачивают такие взносы в течение отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Обязательные страховые взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта, относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде, за исключением случаев погашения недоимок.

Неуплата или неполная уплата обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 12.15 КоАП Республики Беларусь, за что предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин.

Согласно ст. 18 Закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» взыскание недоимок и пеней в бюджет фонда производится за счет денежных средств на счетах, электронных денег в электронных кошельках индивидуальных предпринимателей, если иное не установлено законодательными актами.

Взыскание с ИП производится на основании исполнительной надписи либо в судебном порядке. При отсутствии у ИП денежных средств на счетах, электронных денег в электронных кошельках взимание недоимок и пеней производится путем обращения взыскания на имущество в порядке, установленном законодательством.

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