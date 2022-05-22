Из-за сильного ветра в Гродненской области падали деревья и пропадало электричество
- 22.05.2022, 10:49
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Сегодня стихия бушует практически по всей Беларуси.
В субботу, 21 мая, из-за сильного ветра порывами до 18 м/с и обильных дождей в Гродненской области, МЧС зафиксировало падения деревьев в Свислочском, Волковысском, Берестовицком, Лидском, Мостовском, Гродненском районах и городе Гродно.
Всего спасателям поступило более десяти сообщений: 11 деревьев упало на проезжие части дорог, одно — во дворе многоквартирного жилого дома в Гродно. А в Волковысском районе дерево упало на автомобиль и повредило покрытие.
В 37 населенных пунктах в Гродненском, Щучинском и Вороновском районах из-за непогоды нарушалось электроснабжение. Его оперативно восстанавливали, задействовав аварийные бригады электросетей.
Пострадавших людей нет. Упавшие деревья распиливает и убирает МЧС.
На сегодня, 22 мая, практически по всей Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. В некоторых регионах пройдут дожди, в Могилевской области ожидаются сильные осадки.