Из-за сильного ветра в Гродненской области падали деревья и пропадало электричество 22.05.2022, 10:49

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Сегодня стихия бушует практически по всей Беларуси.

В субботу, 21 мая, из-за сильного ветра порывами до 18 м/с и обильных дождей в Гродненской области, МЧС зафиксировало падения деревьев в Свислочском, Волковысском, Берестовицком, Лидском, Мостовском, Гродненском районах и городе Гродно.

Всего спасателям поступило более десяти сообщений: 11 деревьев упало на проезжие части дорог, одно — во дворе многоквартирного жилого дома в Гродно. А в Волковысском районе дерево упало на автомобиль и повредило покрытие.

В 37 населенных пунктах в Гродненском, Щучинском и Вороновском районах из-за непогоды нарушалось электроснабжение. Его оперативно восстанавливали, задействовав аварийные бригады электросетей.

Пострадавших людей нет. Упавшие деревья распиливает и убирает МЧС.

На сегодня, 22 мая, практически по всей Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. В некоторых регионах пройдут дожди, в Могилевской области ожидаются сильные осадки.

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