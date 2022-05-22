Ученые смоделировали судьбу человечества через 200 лет 3 22.05.2022, 11:01

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Наша цивилизация приближается к одному из переломных моментов в своем развитии.

Группа астрофизиков из США опубликовала результаты исследования, согласно которым человек может стать межпланетным существом через 200 лет. Но для этого нужно выполнить несколько условий, пишет nv.ua.

Человечество приближается к одному из переломных моментов в своем развитии, считают ученые.

И дело даже не в войне в Украине, которая может перерасти в разрушительный глобальный конфликт.

В последние годы люди стали потреблять гораздо больше энергии. Но с точки зрения космической цивилизации все еще не преодолели первый тип цивилизации по шкале Кардашева.

Астрофизики из NASA и нескольких американских университетов разобрались, что будет с человечеством через 200 лет, если ничего не изменится.

Что такое шкала Кардашева?

В 1964 году советский астрофизик и радиоастроном Николай Кардашев разработал метод измерения технологического развития цивилизации.

В основе этого метода — количество потребляемой энергии, и, если коротко, шкала Карадашева выглядит так:

Цивилизация I типа использует всю энергию, доступную на родной планете;

Цивилизация II типа использует всю доступную энергию своей звезды;

Цивилизация III типа достигает энергопотребления галактических масштабов.

Цивилизация I типа использует всю энергию, доступную на родной планете;

Цивилизация II типа использует всю доступную энергию своей звезды;

Цивилизация III типа достигает энергопотребления галактических масштабов.

Для достижения хотя бы первого типа цивилизации нам нужно научиться эффективно использовать все ископаемые источники энергии, ядерную энергию, а также энергию Солнца и Земли.

Цивилизация второго типа будет потреблять еще примерно в 10 раз больше энергии, а третий тип будет использовать большую часть энергии всей галактики.

Человечество действительно значительно увеличивает потребление энергии с каждым годом. Но проблема заключается в том, что это потребление сегодня представляет угрозу для биосферы Земли.

Не говоря уже о рисках ядерной войны, которые возникают из-за борьбы за источники нашей энергии.

Что выяснили ученые из США?

Исследование, результаты которого опубликовали на портале arxiv.org, предполагает, что наша галактика может быть переполнена цивилизациями, похожими на земную.

Астрофизики предполагают, что на протяжении миллиардов лет существования Млечного Пути здесь должен был появиться хоть кто-то разумный и достичь цивилизации третьего типа, вероятно, уже исследуя галактику.

Учитывая, что ученые пока не нашли доказательства существования жизни за пределами Земли, авторы работы предполагают, что какой-то набор процессов периодически уничтожает разумную жизнь, прежде чем цивилизация сможет достичь более высоких стадий развития.

«Земля — это крошечная точка, окруженная тьмой. Наше нынешнее понимание физики говорит нам, что мы застряли на этой крошечной скале с ограниченными ресурсами», — заявил ведущий автор исследования Джонатан Цзян из Лаборатории реактивного движения NASA.

По его словам, шанс достичь следующего типа цивилизации заключается в предотвращении возможности самоуничтожения, пока человечество наращивает потребление энергии для существования на нескольких планетах одновременно.

Иными словами, у людей может быть шанс на сохранение своего вида, если они перестанут уничтожать себя и Землю, а также будут активно заниматься колонизацией соседних планет.

«Присутствие человека более чем на одной планете служит сильным аргументов против самоуничтожения. Но для достижения многопланетарного статуса требуется огромное количество энергии не только для создания краткосрочных колоний, но и для поддержания полноценных самодостаточных городов», — пишет LiveScience.

Что будет через 200 лет?

Исследуя Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, Цзян и его команда пришли к выводу, что если человечество быстро не переключит источники энергии на ядерные и возобновляемые, — мы нанесем слишком большой ущерб биосфере Земли, чтобы продолжать какое-либо движение по шкале Кардашева.

В это конвенции четко обозначены последствия продолжающегося постоянного использования ископаемого топлива. Ученые смоделировали, через какое время эти последствия станут необратимыми.

По их данным, людям уже сейчас нужно достичь ежегодного роста использования возобновляемой и ядерной энергии на 2,5%, чтобы в следующие 20−30 лет эти источники энергии вытеснили ископаемое топливо.

Именно ядерные и возобновляемые источники энергии могут увеличивать количество производства, не создавая дополнительную нагрузку на биосферу.

Если это произойдет — мы достигнем статуса цивилизации первого типа по шкале Кардашева в 2371 году, отметили исследователи. Однако, Цзян заявил, что расчеты включали множество допущений, в связи с чем погрешность этой оценки составляет около 100 лет.

Расчеты ученых основаны на том, что люди найдут безопасные способы обращения с ядерными отходами, и возможности использования огромного количества энергии не приведут к катастрофе.

Если ученые не смогут это сделать — ближайшие несколько сотен лет им придется лишь подготоваливать почву для потенциальной защиты будущих поколений.

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